На Гостомельском шоссе на Киевщине произошло жуткое ДТП: есть погибшие и пострадавшая. Фото и видео

На Гостомельском шоссе в Киевской области вечером в четверг, 15 мая, случилась жуткая авария – по предварительным данным водитель Audi выехал на встречную сторону дороги, где столкнулся с автомобилем Toyota. Оба водителя погибли на месте ДТП.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве. Также в результате происшествия есть пострадавшая.

"Автопроисшествие произошло сегодня около 18:20. Предварительно установлено, что водитель Audi выехал на встречную сторону дороги, где столкнулся с автомобилем Toyota. В результате ДТП погибли оба водителя, а пассажирка Toyota получила телесные повреждения и в тяжелом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение", – говорится в сообщении правоохранителей.

На месте продолжают работать следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские, врачи и сотрудники ГСЧС.

В сети сообщают, что ДТП случилось на Гостомельском шоссе в сторону города Буча.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Вита-Почтовая Киевской области легковушка Skoda Oktavia сбила мужчину. К сожалению, от полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

А в Фастовском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП в одной из машин зажало пожилую женщину – чтобы деблокировать ее, на место вызвали спасателей.

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