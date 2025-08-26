Под Киевом столкнулись две легковушки: есть погибший и пострадавший. Подробности ДТП и фото

В Броварском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП один человек погиб, а еще один – был травмирован.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Обстоятельства и причины смертельного ДТП установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, 25 августа, в 14:10, им поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи села Гоголев Киевской области с участием двух легковых автомобилей.

"По прибытии на место выяснилось, что в результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал. На месте происшествия проводилось деблокирование погибшего лица", – уточнили в ГСЧС.

На опубликованных фото можно увидеть последствия аварии, в частности, спасатели задействовали специнструмент для того, чтобы деблокировать тело погибшего из салона искореженной машины.

Ситуация с аварийностью

В Украине растет количество смертей в ДТП. За семь месяцев 2025 года в авариях погибло 1663 человека. Главная причина – превышение скорости, а больше всего ДТП фиксируют во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области грузовой автомобиль на скорости "снес" не менее 20 метров металлического отбойника. Как оказалось, водитель автомобиля находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

