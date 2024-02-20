На переходе сбил 11-летнего пешехода: в Киеве будут судить водителя Hyundai

В Киеве будут судить водителя Hyundai, который на пешеходном переходе сбил 11-летнего мальчика. Пострадавший ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"В октябре прошлого года на перекрестке проспекта Воздушных сил Украины и улицы Карела Чапика произошло автопроисшествие с потерпевшим. Правоохранители установили, что водитель автомобиля Hyundai выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на мальчика, 2012 года рождения, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП малолетний получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в больницу", – рассказали в пресс-службе.

Водителя задержали и сообщили ему о подозрении в совершении ДТП с потерпевшим. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд для принятия решения по существу.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области автомобиль Mercedes-Benz на скорости протаранил дерево. По словам водителя легковушки, ДТП произошло из-за того, что он заснул за рулем.

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