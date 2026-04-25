Под Киевом столкнулись BMW и Lanos: одного из водителей из салона авто деблокировали спасатели. Фото

В Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушек BMW X7 и Daewoo Lanos. В результате столкновения водителя последнего авто зажало в салоне – из машины его деблокировали спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Все обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в пятницу, 24 апреля в 12:53 в Службу спасения Бучанского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Вишневое на улице Черновола.

"По прибытию спасатели установили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей – Daewoo Lanos и BMW X7. В результате ДТП человек оказался зажатым в салоне поврежденного транспортного средства", – уточнили в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что с помощью специального инструмента спасатели провели деблокацию пострадавшего и передали его медикам.

