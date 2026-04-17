На Киевщине произошло ДТП с участием двух легковушек: погибшего водителя из искореженного авто доставали спасатели. Фото

В Фастовском районе Киевской области на трассе "Киев-Одесса" столкнулись две легковушки. В результате ДТП погиб водитель одного из авто – его тело из салона искореженной машины доставали спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службах полиции региона и ГСЧС Киевщины. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

На днях, на автодороге "Киев-Одесса", в пределах Фастовского района, произошло ДТП. Как предварительно установили полицейские, 83-летний водитель Volkswagen, ехал в направлении столицы.

"Во время перестроения в левую полосу, мужчина не убедился в безопасности данного маневра и не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Land Cruiser, под управлением 51-летнего водителя, который двигался в попутном направлении в левой полосе. Вследствие этого машины столкнулись", – уточнили в полиции.

К сожалению, от полученных травм пожилой водитель Volkswagen погиб на месте ДТП – его тело из искореженного авто деблокировали спасатели с помощью специнструмента. По факту смертельной аварии начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить 26-летнего водителя BMW, который, по информации следствия, пьяным сел за руль и спровоцировал ДТП. После этого он скрылся с места происшествия, оставив в салоне умирать травмированного пассажира.

