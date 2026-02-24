Под Киевом ссора между сестрой и братом завершилась убийством. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области семейная ссора завершилась жестоким убийством. Во время конфликта, по информации следствия, мужчина одним ударом ножа нанес родной сестре смертельное ранение.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, преступление было совершено в одном из частных домов города Ирпень. Полицейские установили, что между 44-летним мужчиной и его 47-летней сестрой во время совместного распития алкогольных напитков возник конфликт. В разгар ссоры брат схватил кухонный нож и нанес один удар родственнице в шею.

"С полученным ранением женщину доставили в реанимационное отделение, где она, к сожалению, умерла", – добавили в пресс-службе.

По факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

