Под Киевом рецидивист напал на полицейских, а затем угрожал им оружием. Подробности и видео

В Броварах Киевской области был задержан ранее судимый мужчина, напавший на правоохранителей. Злоумышленник бросался на полицейских, а затем достал оружие и начал угрожать им.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

"Вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении. Когда полицейские прибыли по вызову, он продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских, в остальных достал оружие и угрожал правоохранителям. Полицейские задержали мужчину и изъяли оружие", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что задержанный – ранее судимый местный житель. Ему сообщили подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейскому и нанесение телесных повреждений полицейскому. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время суд изберет задержанную меру пресечения.

Напомним, в одном из районов Киева мужчина устроил стрельбу с помощью сигнальных ракет. Свои действия он объяснить не смог.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу на проезжей части в Оболонском районе. При выяснении отношений на дороге один из водителей открыл огонь в сторону другого.

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