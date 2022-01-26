Под Киевом пятеро взрослых битой до смерти избили подростка и остались на свободе: кто слил дело

Киево-Святошинский районный суд Киевской области закрыл уголовное производство по делу о гибели 17-летнего Саши Бондаря, которого избили битой пятеро людей. Родители потеряли ребенка, а виновные избежали ответственности – мама одного из них работает в Министерстве юстиции.

О вопиющей ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла 12 июля 2020 года в селе Малютянка Киево-Святошинского района. На берегу озера компания, среди которых были жители столицы, отмечала день рождения одного из них.

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"Компания прилично выпила, шумела, сыпала нецензурной бранью в адрес жителей населенного пункта. На это им сделал замечание Саша Бондарь – пареньку было всего 17 лет", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в полиции.

Компания решила отомстить. Они пошли домой к имениннику, взяли биту и вернулись на озеро.

"Всего – пять человек: 61-летний Степан В., его зять Владимир, сын Евгений, у которого накануне был ДР – ему исполнилось 20 лет, а также двое друзей именинника – Марк и Илья", – добавил источник.

Парня начали оскорблять, угрожать, а потом избивать. Пока одни держали Сашу за руки, не давая защититься – другие наносили удары. Когда подросток упал на землю, именинник Евгений бил его ногами, а также битой.

По информации источника OBOZREVATEL, именно Евгений якобы был зачинщиком произошедшей бойни, а его отец не только не остановил избиение подростка, но и сам "приложился".

Среди тех, кто избивал Сашу, был и сын сотрудницы Министерства юстиции Украины – Елены Боженок. По мнению собеседников OBOZREVATEL, возможно именно это сыграло роль в том, что потом произошло.

Саша скончался во дворе больницы, где его пытались реанимировать. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), а уже позднее, после странных выводов экспертизы (что смерть подростка не связана с избиением) – по ч.4 ст. 296 (хулиганство).

Безутешные родители Саши Бондаря надеялись на справедливое расследование и, конечно же, возмездие. Надеялись на Закон. Но за две недели до подачи обвинительного акта в суд из дела исключили статью об умышленном убийстве, оставили только хулиганство. Со дня ЧП и до сих пор пятеро фигурантов – на свободе.

Более того, сам обвинительный акт передали в суд с четырехдневным опозданием. Это позволило судье Киево-Святошинского районного суда Киевской области Анне Перекупке закрыть уголовное производство.

О вопиющей ситуации на своей странице в Facebook написала адвокат потерпевших Марина Ильяшенко, которая вступила в дело летом 2021 года.

"Сегодня кричит моя душа! Мне больно от того, что на месте покойного Саши могут оказаться наши дети. События происходили в летний июльский день, в 20:30, на озере, где было полно молодежи, детей, взрослых.

А 21 января 2022 года суд в отношении обвиняемых закрыл производство. Действительно, чего бояться? Судья Перекупка не проживает в Малютянке, ее дети там не отдыхают, не растут… А вот обвиняемые спокойно там живут и дальше ходят одними тропами с родителями погибшего Саши!

Фемида сегодня говорила, в принципе, как всегда, Именем Украины! Поэтому уважаемые граждане Украины! Не беспокойтесь! Совершайте уголовные правонарушения, убивайте людей… Вам за это ничего не будет. Фемида завязала глаза и видит все по-своему!", – написала Марина Ильяшенко.

В комментарии OBOZREVATEL Ильяшенко рассказала, что за 13-летний опыт работы адвокатом привыкла ко всему, но такого еще не видела.

"Когда произошло это убийство, громада поднялась, прокурор каждую неделю ездил в Малютинку и рассказывал, что сделано", – рассказала Ильюшенко. Однако потом все пошло наперекосяк. Адвокат предполагает, что даже экспертизы были куплены, так как в заключении говорится, что смерть подростка наступила в результате… ишемической болезни сердца. То есть, не была установлена причинно-следственная связь смерти с избиением.

Марина Ильяшенко инициировала независимую экспертизу, которая поставила такой результат под сомнение и выявила связь с нанесенными парню ударами битой. Также, по ее словам, не были исследованы внутренние органы и сейчас стоит вопрос об эксгумации.

"Я поставила под сомнение все проведенные экспертизы. Они были никакие, дело сливали", – считает адвокат. Так что вопросы есть не только к суду, но и к следствию.

Что касается передачи обвинительного акта в суд с четырехдневным опозданием – это отдельная "эпопея", которая только начинается.

Как рассказали OBOZREVATEL в Киевской областной прокуратуре, непосредственно решение суда о закрытии уголовного производства будет… оспорено. А вот на вопрос, какие меры будут приняты к процессуальном руководителю, ответить затруднились – обещали уточнить, однако мы этого так и не дождались.

По нашим данным, обвинительный акт был составлен и завизирован подписями старшего следователя Киево-Святошинского ОП ГУНП в Киевской области Светланы Веселой и прокурора Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области, юриста 1 класса Юлии Стасюк.

"В том, что передача обвинительного акта в суд состоялась на четыре дня позже допустимого срока, может усматриваться как минимум служебная халатность, так что этим должно заняться Государственное бюро расследований – это его подследственность", – считает собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

Ответят ли следователь и/или прокурор за преступную в нашем понимании "забывчивость", которая могла случиться по указке сверху или же за "финансовую мотивацию" – остается только догадываться.

Однако адвокат потерпевших в такой "просрочке" видит не только негатив. "По тому обвинительному акту их (обвиняемых. – Ред.) оправдали бы. Это было бы еще хуже, чем закрытие дела на этой стадии. Сейчас мы обжалуем в апелляции и я пойду прямиком в Европейский суд. Я это дело так не оставлю", – говорит Марина Ильяшенко.

В любом случае – все это надолго. Так что когда именно пятеро участников бойни на озере ответят за смерть подростка, у которого впереди была вся жизнь – неизвестно. Возможно, они еще долго будут гулять на свободе.