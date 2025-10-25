Под Киевом пьяный водитель легковушки сбил насмерть пешехода. Подробности ДТП и фото

В Бучанском районе Киевской области пьяный водитель легковушки сбил мужчину, который шел по дороге с велосипедом в руках. От полученных травм пешеход погиб на месте ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, они получили сообщение о ДТП в селе Озера Бучанского района но улице Шевченко.

"По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля Opel Vectra, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода, который шел по встречной обочине с велосипедом в попутном направлении с автомобилем", – говорится в сообщении.

К сожалению, от полученных травм 56-летний пешеход погиб на месте происшествия. Водителя легковушки задержали.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Виновному грозит до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

