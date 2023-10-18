Под Киевом пьяный парень ударил прохожего ножом в спину. Фото

В Борисполе Киевской области задержан мужчина, напавший на прохожего. Злоумышленник во время конфликта ударил потерпевшего ножом в спину.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

"На днях в Борисполе в темное время суток во время драки 19-летний молодой человек получил телесное повреждение в виде ножевого ранения и был доставлен в местную больницу. Правоохранители установили, что во время переросшего в драку словесного конфликта правонарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неожиданно ударил потерпевшего ножом в область спины", – рассказали в полиции.

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Правоохранители оперативно нашли и задержали нападающего – им оказался 18-летний житель Киевщины. По факту хулиганства открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве соседа. Нападающий пытался ввести стражей порядка в заблуждение, придумав, что якобы нашел своего знакомого уже мертвым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к убийству своего знакомого. Злоумышленники пытали и забили до смерти потерпевшего, чтобы завладеть его деньгами и ценными вещами, а затем бросили тело под забор и забросали мусором.

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