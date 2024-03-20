Под Киевом пьяная водитель устроила ДТП: пострадали 5 человек. Подробности и фото

В селе Гора Киевской области произошла авария с участием двух легковушек, в результате которой пострадали пять человек. Как оказалось, виновница ДТП, водитель одной из машин, села за руль в состоянии опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновной, в частности, грозит до трех лет лишения свободы.

"Авария с участием двух автомобилей произошла вблизи села Гора, на днях. Предварительно установлено, что 43-летняя водитель Ford в состоянии опьянения выполняя маневр разворота, не предпочла двигаться, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с ВАЗ. В результате ДТП 42-летний водитель последнего авто и его четыре пассажира с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлен в Бориспольскую больницу", – рассказали в пресс-службе.

Водитель Ford была задержана и помещена в изолятор временного содержания. Ей сообщили о подозрении в совершении ДТП в состоянии опьянения, в результате которого пострадали. Задержанному грозит до трех лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, под Киевом в Бориспольском районе Киевской области, по предварительной информации, грузовик на скорости протаранил легковушку. В результате ДТП смертельные травмы получила пассажирка последнего авто.

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