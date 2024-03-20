Под Киевом грузовик протаранил легковушку: есть погибший. Подробности и фото

Под Киевом в Бориспольском районе Киевской области, по предварительной информации, грузовик на скорости протаранил легковушку. В результате ДТП смертельные травмы получила пассажирка последнего авто.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновному грозит до 8 лет заключения.

"На 16 км автодороги Северо-Восточный объезд города Киева произошла авария. Правоохранители установили, что 28-летний водитель грузовика Daf не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с Nissan", – рассказали в пресс-службе.

В результате 63-летняя пассажирка легковушки была травмирована – ее госпитализировали в медучреждение. К сожалению, она скончалась в реанимации. По факту аварии с погибшей открыто уголовное производство, а водителю грузовика сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве в субботу, 16 марта, автомобиль Mitsubishi на скорости съехал с дороги, опрокинулся и загорелся. Событие произошло на улице Электриков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева задержали водителя, устроившего тройное ДТП с пострадавшими. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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