Под Киевом произошло тройное ДТП: пострадали семь человек, среди них есть дети. Подробности и фото

В Броварах Киевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, трое из которых – дети.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

По его словам, в воскресенье, 6 июля, в районном центре в 23:17 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Сечевых Стрельцов с участием трех автомобилей.

"Пострадали семь человек, из них трое несовершеннолетних детей – двое 2014 и один 2016 года рождения. Пострадавшие оперативно доставлены в Броварскую БКБ. По информации главного врача Валентина Багнюка, двое детей в тяжелом состоянии, один из них прооперирован, один мальчик в состоянии средней тяжести", – сообщил Сапожко.

Он добавил, что также в медицинское учреждение были госпитализированы трое взрослых с травмами различной степени тяжести, одному пострадавшему оказали помощь на месте ДТП.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одну из машин разорвало пополам, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Калита Киевской области произошла авария с участием легковушки и автомобиля полиции. В результате ДТП пострадали двое правоохранителей.

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