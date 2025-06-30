На Киевщине столкнулись две легковушки: одну из машин разорвало пополам, есть погибшие. Фото

В Вышгородском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одну из машин разорвало пополам, есть погибшие и пострадавшие.

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Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

Как рассказали спасатели, 29 июня в 20:27 они получили сообщение о том, что вблизи поселка Термаховка Иванковской территориальной общины произошла авария.

"По прибытию на место происшествия спасателями установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств – Mazda и Volkswagen. В результате ДТП возникла необходимость в проведении аварийно-спасательных работ с помощью гидравлического инструмента для деблокации двух погибших из салона автомобиля Volkswagen", – уточнили в ГСЧС.

Спасатели добавили, что двое пострадавших из автомобиля Mazda получили помощь от врачей. Следует добавить, что в результате столкновения эту машину разорвало пополам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева грузовой автомобиль на скорости протаранил опору бигборда. Чтобы деблокировать из машины пострадавшего в результате ДТП водителя, на место вызвали спасателей.

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