Под Киевом произошло смертельное ДТП: мотоциклист на скорости въехал в грузовик, который разворачивался на перекрестке. Фото

В селе Святопетровское Киевской области мотоциклист на скорости въехал в грузовик, который разворачивался на перекрестке. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства аварии установят следователи.

"Авария произошла в селе Святопетровское. Как предварительно установили полицейские Киевщины, 27-летний водитель двухколесного проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с грузовиком MAN, выполнявшим разворот. Мотоциклист погиб", – рассказали в пресс-службе.

По факту смертельной аварии открыто уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. В сравнении с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, в Бориспольском районе Киева в четверг, 10 июля, на 6-м километре автодороги Северо-восточный объезд города Киева произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии один человек погиб, а еще двое были травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области в четверг, 10 августа, на проезжей части 5-летний мальчик ударился об ехавший по улице автомобиль. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

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