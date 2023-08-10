Под Киевом произошло ДТП с участием трех авто: есть погибший и пострадавшие. Фото

В Бориспольском районе Киева в четверг, 10 июля, на 6 километре автодороги Северо-Восточный объезд города Киева произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии один человек погиб, а еще двое были травмированы.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"10 августа около 8:30 на 6 километре автодороги Северо-Восточный объезд города Киева произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации в результате ДТП один из водителей погиб, два человека госпитализированы в больницу", – рассказали в пресс-службе.

На место происшествия работают правоохранители, спасатели и врачи. Из-за аварии движение на этом участке дороги было перекрыто.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, вблизи села Мила Киевской области произошла авария с участием трех легковушек и микроавтобуса. В результате ДТП пострадали пассажиры последней машины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области водитель легковушки Renault нарушил ПДД, а затем, пытаясь скрыться, на скорости протаранил электросопротивление. В результате ДТП пострадали владелец авто и его пассажир.

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