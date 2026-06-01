Под Киевом произошло массовое ДТП с участием грузовиков: одного из водителей зажало в кабине. Подробности и фото

В Фастовском районе Киевской области произошло ДТП с участием сразу трех грузовых автомобилей. В результате столкновения одного из водителей зажало в кабине – его деблокировали спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Все обстоятельства аварии установят правоохранители.

Что известно

Как рассказали спасатели, в понедельник, 1 июня, в 6:42 в Службу спасения Фастовского района поступило сообщение о ДТП в селе Лесники на улице Семьи Рубанов.

"По прибытию установлено, что произошло столкновение трех грузовых автомобилей, в результате чего в кабине одного из грузовиков зажало водителя. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали работникам медицинской службы", – уточнили в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что на месте ДТП работали 16 человек личного состава и 3 единицы техники. Стоит добавить, что на опубликованных спасателями фото можно увидеть последствия столкновения – один из грузовиков получил существенные механические повреждения.

