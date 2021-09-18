Под Киевом произошло крупное ДТП, много погибших. Фото

В субботу, 18 сентября, в Киевской области около Белой Церкви произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли три человека.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источник в полиции. ДТП произошло возле выезда из города Белая Церковь в направлении села Дрозды. Предварительно установлено, что 72-летний водитель автомобиля "Cherry Amulet" не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил машина врезалась в дерево.

Удар был настолько сильным, что одна из пассажирок оказалась в багажном отделении автомобиля. Женщина погибла на месте происшествия, ее личность до сих пор устанавливается полицейскими.

Видео дня

Среди погибших также 72-летняя жена водителя и его 71-летний друг.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Варшавской трассе под Киевом утром в субботу, 18 сентября, произошло "пьяное" ДТП. Предварительно, в автопроисшествии пострадали шесть человек.