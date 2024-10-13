Под Киевом произошла стрельба возле кафе, пострадал полицейский: появились подробности

В Софиевской Борщаговке Бучанского района Киевщины в результате стрельбы получил ранение полицейский, находившийся вне службы. Конфликт разгорелся 12 октября между отдыхающими возле кафе.

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Пострадавшего госпитализировали, а у стрелка изъяли оружие. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

Установлено, что конфликт возник в кругу женщин, отдыхавших в заведении. Находившиеся вместе с ними мужчины вмешались в спор и во время него один из участников события трижды выстрелил в оппонента.

Предварительно, он стрелял из спецсредства травматического действия. В результате ранение получил 34-летний полицейский, который в это время не исполнял служебные обязанности. Пострадавший находится в больнице.

"Работниками полиции установлена личность злоумышленника, он находится на месте. Оружие изъято", – говорится в сообщении полиции Киевской области.

Там добавили, что правоохранители устанавливает детали происшествия, решается вопрос о предоставлении ему правовой квалификации.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 октября в Ирпене Киевской области ссора во дворе жилищного комплекса закончилась стрельбой. Местный житель несколько раз выстрелил в охранника, пытавшегося разрешить конфликт между соседями.

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