Под Киевом охранник получил огнестрельное ранение, пытаясь разрешить конфликт между соседями. Подробности дела

В Ирпене Киевской области ссора во дворе жилищного комплекса закончился стрельбой. Местный житель несколько раз выстрелил в охранника, пытавшегося разрешить конфликт между соседями.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

По словам стражей порядка, к ним поступило сообщение о стрельбе во дворе жилого комплекса в городе Ирпень.

"Полицейские установили, что 46-летний местный житель сделал замечание 24-летнему соседу, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя слишком громко. Охранник комплекса пытался вмешаться и разрешить конфликт, однако молодой человек ударил его, после чего достал пистолет и дважды выстрелил в ногу. Раненый смог добраться до поста охраны и вызвал полицию и медиков", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника разыскали и задержали – у него изъяли зарегистрированный пистолет и патроны к нему. По факту совершения хулиганских действий с применением огнестрельного оружия открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Вишневое, что возле Киева, соседи устроили "разборки" со стрельбой. Между двумя мужчинами произошел спор, завершившийся ранением и госпитализацией одного из них.

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