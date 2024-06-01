В Киеве патрульный на мотоцикле попал в ДТП с легковушкой: есть пострадавший. Фото

В Киеве на съезде с Жулянского путепровода произошла авария с участием легковушки и мотоцикла патрульной полиции. В результате столкновения правоохранители госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Детали ДТП установят следователи.

"На съезде с Жулянского путепровода произошло автопроисшествие с травмированными с участием авто Citroen и служебного мотоцикла (патрульной полиции. – Ред.) BMW. По предварительной информации, водитель легковушки не предпочел в движении служебный мотоцикл, что привело к столкновению", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что патрульный полицейский был госпитализирован в медицинское учреждение.

Напомним, в Днепровском районе Киева во вторник, 28 мая, маршрутный автобус сбил насмерть мужчину. Чтобы получить тело погибшего из-под автотранспорта, на место вызвали спасателей.

В Дарницком районе столицы водитель Chevrolet протаранил три припаркованных автомобиля, а затем пытался скрыться с места ДТП. У мужчины были признаки опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование он отказался.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в субботу, 1 июня, на проспекте Степана Бандеры произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП одну из машин отбросило на зеленую зону, а затем на пешеходный переход.

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