Под Киевом произошла авария с участием двух грузовиков, есть погибший. Подробности и фото

В Бориспольском районе Киевской области произошла авария с участием двух грузовиков. К сожалению, водитель одного из авто от полученных травм погиб на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное производство.

"Авария произошла на перекрестке с автодорогой Северо-Восточный объезд Киева. Предварительно установлено, что 43-летний водитель автомобиля "ГАЗ" не отдал предпочтение в движении и столкнулся с грузовиком Iveco", – говорится в сообщении.

От полученных травм водитель ГАЗ погиб на месте ДТП, 56-летний водитель другого автомобиля с телесными повреждениями госпитализирован.

Напомним, в Соломенском районе Киева в понедельник, 1 апреля, легковушка вылетела с дороги и въехала в витрину магазина. По предварительной информации, водителю авто стало плохо за рулем.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 2 апреля, на проспекте Георгия Нарбута произошла авария с участием трех легковушек. В результате ДТП, которое зафиксировала камера наблюдения, одна из машин перевернулась на бок.

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