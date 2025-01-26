Под Киевом подростки избили парня: в полиции рассказали детали. Фото

По факту избиения парня в Софийской Богщаговке Киевской области полиция ведет расследование. В преступлении подозреваются несовершеннолетние.

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Пресс-служба Главного управления Нацполиции Киевщины сообщила об инциденте на официальном сайте. О случившемся правоохранители узнали 25 января во время мониторинга социальных сетей. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram.

"Сотрудники полиции внесли сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях", – отчитались копы.

26 января пресс-служба уточнила в Facebook: личность потерпевшего, а также других участников происшествия, установлены.

Уголовное производство касается ч. 2 ст. 296 УК – совершение хулиганских действий группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

В ведомстве показали фото двух парней, которые, вероятно, совершили противоправные действия.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Киеве поймали злоумышленника, который едва не убил мужчину. Он спровоцировал драку с жителем Днепровского района, когда тот на улице выгуливал собаку, а затем несколько раз ударил ножом.

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