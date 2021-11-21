Под Киевом на переезде собрались десятки авто, пока пьяный железнодорожник спал в будке. Видео 18+

Юрий Сергиенко
Криминал
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Под Киевом на переезде собрались десятки авто, пока пьяный железнодорожник спал в будке. Видео 18+

В Боярке Киевской области из-за сотрудника железной дороги на переезде скопилось десятки автомобилей. Инцидент произошел из-за того, что мужчина просто уснул и не поднял шлагбаум.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев оперативный". Отмечается, что работник якобы был пьян (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел в Боярке.

Десятки автомобилей стояли на переезде около 30 минут, однако поезда не было. Затем водители зашли в будку к железнодорожнику и обнаружили, что он был пьян и просто уснул.

Видео дня
Автор видео утверждает, что работник железной дороги был пьян.

Об инциденте проинформировали полицию Киевской области. Водители опасаются, что в какой-то момент он может не закрыть шлагбаум, из-за чего может случится трагедия.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику, 18+

Пост "Киева оперативного".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре на Киевщине поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде. Происшествие случилось в поселке Калиновка.

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