Под Киевом на переезде собрались десятки авто, пока пьяный железнодорожник спал в будке. Видео 18+

В Боярке Киевской области из-за сотрудника железной дороги на переезде скопилось десятки автомобилей. Инцидент произошел из-за того, что мужчина просто уснул и не поднял шлагбаум.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев оперативный". Отмечается, что работник якобы был пьян (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Десятки автомобилей стояли на переезде около 30 минут, однако поезда не было. Затем водители зашли в будку к железнодорожнику и обнаружили, что он был пьян и просто уснул.

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Об инциденте проинформировали полицию Киевской области. Водители опасаются, что в какой-то момент он может не закрыть шлагбаум, из-за чего может случится трагедия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре на Киевщине поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде. Происшествие случилось в поселке Калиновка.