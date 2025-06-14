На Киевщине мужчина из-за ревности едва не убил жену. Подробности дела и фото

В Бориспольском районе Киевской области мужчина, по информации следствия, едва не убил жену. Во время ссоры на почве ревности злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что происшествие случилось в доме на территории совместного проживания. Во время ссоры 35-летний фигурант из-за ревности достал заранее подготовленный нож и нанес удары по рукам и туловищу. В результате происшествия 32-летняя пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские во время розыскных мероприятий задержали жителя Бориспольщины и поместили в изолятор временного содержания. По факту нанесения тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали подростка, который, по информации следствия, причастен к убийству мужчины на Оболони. Несовершеннолетний злоумышленник в состоянии опьянения палкой забил до смерти 40-летнего собутыльника.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве вынесен приговор двум обвиняемым, которые похитили, пытали и убили заложника. Чтобы скрыть преступление, они отрезали жертве голову и руки.

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