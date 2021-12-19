Под Киевом мужчина 'взял в заложники' весь подъезд. Видео

В Вышгороде, что под Киевом, задержали мужчину, который терроризировал жителей всего подъезда многоэтажного дома. Местные жители два года никак не могли повлиять на него, пока тот не напал на правоохранителей.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Задержанному 39 лет, сейчас ему избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Жители подъезда рассказали, что раньше мужчина был спокойным. Однако после смерти матери начал дебоширить: сперва включал громко музыку, а затем стал разрисовывать входные двери соседей, мочиться на них, бить молотком и угрожать нападением с ножом.

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Когда к нему приехали полицейские, одного из них он забрызгал перцовым баллончиком. В результате на задержание прислали спецназ.

Несколько дней после задержания мужчина провел в СИЗО, затем суд отпустил его под ночной домашний арест.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажном жилом доме. На место пришлось вызывать спецназ КОРД и стягивать значительные силы правоохранителей, однако информация о взрывчатке не подтвердилась.