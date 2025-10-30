Под Киевом мужчина ударил посетителя кафе топором по голове и ограбил его. Подробности и фото

В Борисполе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению. Злоумышленник в одном из кафе напал на посетителя – топором ударил его по голове, а затем ограбил.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступила информация об инциденте в помещении одного из кафе города Борисполь Киевской области.

"Полицейские установили, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 53-летнему потерпевшему несколько ударов по голове топором, после чего забрал его мобильный телефон, деньги и скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении

Пострадавшего с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в больницу, а 27-летнего нападавшего задержали. По факту разбоя, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Задержанному сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

