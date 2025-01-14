Под Киевом мужчина сгорел в собственном автомобиле. Подробности трагедии и фото

В Ирпене Киевской области загорелся автомобиль, припаркованный на территории частного разрушенного дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в салоне машины тело мужчины.

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Об этом сообщили в пресс-службах полиции региона и ГСЧС Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

По словам правоохранителей, на днях около 18:00 к ним поступило сообщение о пожаре транспортного средства в городе Ирпень.

"Спасатели оперативно локализовали и потушили огонь в автомобиле, находившемся на территории разрушенного частного дома. К сожалению, во время локализации пожара пожарные обнаружили тело 57-летнего владельца, проживавшего в указанном автомобиле", – рассказали правоохранители.

Предварительно возгорание произошло из-за замыкания электрообогревателя, однако окончательные результаты причины трагедии предоставят работники ГСЧС. По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшей гибель людей, начато уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области произошел пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух женщин и мужчины.

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