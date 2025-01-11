Под Киевом пожар в частном доме унес жизни трех человек. Подробности трагедии и фото

В Ирпене Киевской области произошел пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух женщин и мужчины.

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Об этом сообщили в прессслужбах ГСЧС Киевщины и полиции региона. Причины и обстоятельства трагического случая установят следователи.

По словам спасателей, 10 января в 15:09 к ним поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Ирпень на улице Дзвинка.

"По прибытию на место происшествия спасателями установлено, что произошло возгорание в коридоре жилого дома. Во время разведки пожарные обнаружили 2 человека без признаков жизни и уже при ликвидации пожара – было обнаружено тело еще одного человека. В 15:55 пожар ликвидирован на площади 85 метров квадрат", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе полиции Киевщины добавили, что в результате пожара погибли две женщины и мужчина. По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшей гибель людей, возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева утром пятницы, 10 января, произошел пожар на подстанции электросетей. В результате часть Троещины временно была без света.

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