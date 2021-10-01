Под Киевом мужчина напоил и изнасиловал 17-летнюю девушку

В поселке Петропавловская Борщаговка Киевской области задержали мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Пострадавшая приехала в населенный пункт на работу, раздавать листовки возле рынка.

"Девушка зашла в один из МАФов, где двое мужчин предложили ей выпить вина. Она согласилась, однако после употребления алкоголя несовершеннолетний стало плохо. Один из мужчин отвел ее к гаражному кооперативу, где положил отдыхать", – рассказали в полиции.

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После того, как пострадавшая не вернулась вечером домой ее мама обратилась в полицию. Во время поисков выяснилось, что 48-летний уроженец Луганской области воспользовался состоянием девушки, которая была без сознания, и изнасиловал ее.

По данному факту открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Краматорске 46-летний местный житель изнасиловал 11-летнюю девочку. Злоумышленник сделал это неестественным способом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в одном из сел Херсонской области 12-летнюю девочку изнасиловал сожитель родной бабушки жертвы.