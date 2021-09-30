В Краматорске арестовали педофила, который изнасиловал 11-летнюю девочку неестественным способом

В Краматорске 46-летний местный житель изнасиловал 11-летнюю девочку. Насильник сделал это неестественным способом, заманив ребенка в лес.

Об этом сообщила пресс служба Донецкой областной прокуратуры. Отмечается, что педофила арестовали, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как установило досудебное расследование, преступление произошло 29 августа. Злоумышленник позвонил знакомой 11-летней девочке и предложил встретиться. Ребенок пришел на встречу не одна, а в компании трех друзей-сверстников – двух девочек и мальчика.

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Мужчина повел детей в лес. Там, угрожая девочке физической расправой, склонял ее к половому акту. Однако, девочка не поддалась на угрозы. Тогда педофил схватил ее за руку и потащил за собой. Воспользовавшись своим физическим преимуществом и беспомощным состоянием ребенка, изнасиловал девочку неестественным способом.

В полиции отметили, что об изнасиловании стало известно благодаря обращению родителей друзей потерпевшей – дети рассказали им обо всем, что произошло.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Задержанного подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 152 УК Украины – изнасилования лица, не достигшего четырнадцати лет.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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