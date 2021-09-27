Под Киевом мужчина напал с ножом на сожителя бывшей жены: нанес удары в спину и шею
В Вышгороде Киевской области пьяный мужчина во время конфликта ударил ножом в шею сожителю бывшей супруги. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщили пресс-службе полиции Киевщины. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали.
Инцидент произошел в воскресенье, 26 сентября, около 15:00. Злоумышленник пришел домой к бывшей жене для того, чтобы увидеться с их общим ребенком. В это время там находился новый сожитель женщины.
"В какой-то момент между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку. 33-летний пьяный экс-супруг схватил за нож, который он принес с собой и нанес своему оппоненту несколько ударов в спину и шею. 38-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение и прооперировали", – рассказали в полиции.
Злоумышленника задержали. По факту покушения на убийство открыто уголовное производство.
Напомним, ранее в столице женщина во время ссоры зарезала своего мужа. Якобы конфликт возник из-за того, что погибший злоупотреблял алкоголем.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева на улице Овручской киевлянин во время конфликта убил прохожего из травматического пистолета.