Под Киевом мужчина напал с ножом на сожителя бывшей жены: нанес удары в спину и шею

В Вышгороде Киевской области пьяный мужчина во время конфликта ударил ножом в шею сожителю бывшей супруги. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили пресс-службе полиции Киевщины. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 сентября, около 15:00. Злоумышленник пришел домой к бывшей жене для того, чтобы увидеться с их общим ребенком. В это время там находился новый сожитель женщины.

"В какой-то момент между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку. 33-летний пьяный экс-супруг схватил за нож, который он принес с собой и нанес своему оппоненту несколько ударов в спину и шею. 38-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение и прооперировали", – рассказали в полиции.

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Злоумышленника задержали. По факту покушения на убийство открыто уголовное производство.

Напомним, ранее в столице женщина во время ссоры зарезала своего мужа. Якобы конфликт возник из-за того, что погибший злоупотреблял алкоголем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева на улице Овручской киевлянин во время конфликта убил прохожего из травматического пистолета.