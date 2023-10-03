На Киевщине легковушка съехала в кювет и перевернулась: водитель был пьян, есть пострадавшая. Фото

Между селами Гоголев и Красиловка легковушка на скорости съехала съехала в кювет, где перевернулась. В результате ДТП пострадала пассажирка, а у водителя обнаружили 2,4 промилле алкоголя в крови.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

"Авария произошла на днях между селами Гоголев и Красиловка, около 17:40. Как предварительно установили полицейские, 33-летний водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся. В результате ДТП, 45-летняя пассажирка получила телесные повреждения и госпитализирована в больницу", – рассказали в пресс-службе.

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Во время общения с водителем правоохранители обнаружили у него признаки опьянения. Результаты обследования – 2,4 промилле алкоголя в крови. Нарушителя задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту ДТП с пострадавшими, совершенным в состоянии опьянения, открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Столичном шоссе в понедельник, 2 октября, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП две машины, в том числе грузовик, перевернулись на бок.

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