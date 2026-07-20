В Киеве пьяный водитель BMW на обочине сбил насмерть 17-летнего велосипедиста и протаранил учебный автомобиль. Подробности и фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителю BMW, который в Дарницком районе в пъяным сбил двух велосипедистов. В результате ДТП погиб 17-летний парень, а его отец с травмами был госпитализирован.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 27-летнему мужчине, устроившему смертельное ДТП в Киеве", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, 18 июля водитель BMW ехал по Бориспольскому шоссе из Киева в направлении села Счастливое, а в этот момент по обочине дороги на велосипедах ехали отец и сын.

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Во время обгона другого автомобиля с правой стороны подозреваемый съехал на обочину и сбил велосипедистов. После этого водитель BMW столкнулся с учебным автомобилем KIA Rio.

К сожалению, 17-летний парень скончался на месте ДТП от полученных травм, а его 44-летний отец с травмами был госпитализирован.

Водителя BMW задержали – прибор "Драгер" показал в его крови 0,32 промилле алкоголя. По факту смертельного ДТП начато досудебное расследование. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области легковой автомобиль вылетел на остановку и сбил трех человек. Как выяснилось, несовершеннолетний водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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