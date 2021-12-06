Под Киевом мать шестерых детей во время конфликта ударила ножом сожителя

В Боярке Киевской области мать шестерых детей во время конфликта ударила ножом своего сожителя. Пострадавший потом пытался убедить правоохранителей, что на него напали неизвестные.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

По словам правоохранителей, в ночь с 3 на 4 декабря между гражданскими супругами возникла ссора.

"Во время конфликта, который произошел из-за непонимания в семье, 50-летняя женщина ударила ножом своего 69-летнего сожителя. Когда на место происшествия прибыли полицейские, то пострадавший пытался убедить следователей, что в подъезде на него напала группа лиц из-за того, что он сделал им замечания. Женщина требовала найти нападающих, но позднее она признала свою вину", – рассказали в пресс-службе.

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Как оказалось, сожители вместе живут уже 27 лет и воспитывают 4 общих несовершеннолетних детей. Также у женщины есть еще двое взрослых детей от прежнего брака.

По факту нанесения умышленного тяжелого телесного повреждения открыто уголовное производство. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 2 сентября пьяный конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной. Пострадавший умер от потери крови.