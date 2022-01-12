Под Киевом легковушка столкнулось с КамАЗом, водитель Volkswagen погиб на месте. Фото

В Киевской области 11 января столкнулись грузовик КамАЗ и легковушка Volkswagen Passat. В результате ДТП погиб водитель последнего автомобиля.

Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Киевщины. Авария случилась около 19:30 на трассе Н-08 в селе Мирное (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, водитель грузовика не предоставил преимущество в движении легковушке. 36-летний мужчина – житель Переяслава, который был за рулем Volkswagen, от полученных травм скончался на месте.

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Начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

По официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек и еще более 27 тысяч получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выезде из Одессы 11 января при столкновении легкового авто с грузовиком также погиб один человек.