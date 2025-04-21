Под Киевом легковушка сбила ребенка, который катался на электросамокате. Подробности ДТП и фото

В Броварах Киевской области водитель легковушки сбила 12-летнего мальчика, катавшегося на электросамокате. Пострадавшего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"Вчера, 20 апреля, около 15:00 в городе Бровары произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что 25-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota, совершила наезд на 12-летнего мальчика, который передвигался на электросамокате по проезжей части", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. По факту ДТП, в результате которого пострадал ребенок, открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Дарницком районе Киева на Бориспольском шоссе произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате столкновения одного из водителей зажало в кабине. Чтобы помочь ему, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в понедельник, 14 апреля, произошла авария с участием бензовоза и маршрутного автобуса. В результате ДТП пострадали пять пассажиров общественного транспорта.

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