Под Киевом легковушка сбила насмерть пешехода. Подробности ДТП и фото

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области автомобиль Mitsubishi на скорости сбил мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

"На днях, в селе Софиевская Борщаговка на улице Киевской произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь в левой полосе, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что, к сожалению, от полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. Его личность сейчас устанавливают правоохранители.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в течение сентября 2025 года на дорогах произошло 191 ДТП с пострадавшими. К сожалению, эти аварии унесли жизни 17 человек.

