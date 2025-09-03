Под Киевом легковушка сбила насмерть пешехода. Подробности ДТП и фото

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области легковушка на скорости сбила мужчину. От полученных травм, к сожалению, пешеход погиб на месте ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства смертельной аварии установят правоохранители.

Что известно

"На днях в селе Софиевская Борщаговка на улице Соборной произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Chevrolet Volt, двигаясь в направлении села Святопетровское, совершил наезд на пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть дороги", – рассказали в пресс-службе.

К сожалению, от полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области водитель легковушки сбил двух малолетних девушек. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

