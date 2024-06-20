Под Киевом легковушка сбила 14-летнего велосипедиста. Подробности ДТП и фото

В селе Большая Александровка Киевской области автомобиль Volkswagen во время обгона сбил 14-летнего велосипедиста. В результате ДТП подросток получил травмы.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства аварии установят следователи.

"Событие произошло 19 июня, около 18:12, в селе Большая Александровка. Предварительно установлено, что 43-летний водитель Volkswagen совершая маневр обгона, не соблюдал безопасный интервал и совершил наезд на 14-летнего парня на велосипеде Corso", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист был травмирован – его оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, в Киеве во вторник, 18 июня, на проспекте Воздушных сил маршрутка въехала в металлический забор. Якобы авария произошла из-за того, что водителю автобуса стало плохо во время движения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева ночью среды, 19 июня, на Северном мосту легковушка на скорости въехала в автомобиль Iveco. В результате ДТП погиб водитель первой машины.

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