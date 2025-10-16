Под Киевом легковушка на скорости сбила насмерть 82-летнюю женщину. Подробности ДТП и фото

В Борисполе Киевской области водитель легковушки сбил пожилую женщину. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, пенсионерка скончалась от полученных травм.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

"На днях в городе Борисполь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Предварительно установлено, что 49-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata, двигаясь по улице Киевский Шлях, совершил наезд на 82-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в результате ДТП пенсионерка была травмирована – пострадавшую оперативно госпитализировали, однако, к сожалению, женщина умерла в больнице.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в течение сентября 2025 года на дорогах произошло 191 ДТП с пострадавшими. К сожалению, эти аварии унесли жизни 17 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!