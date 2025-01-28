Под Киевом легковушка на переходе сбила насмерть женщину. Подробности трагедии и фото

В городе Вишневое Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила женщину. От полученных травм последняя, несмотря на усилия медиков, скончалась в больнице.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

"Сегодня, 28 января, около 07:00, в городе Вишневое произошла авария. Предварительно правоохранители установили, что 55-летний водитель Renault совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, 50-летняя женщина получила многочисленные травмы и была госпитализирована в больницу. К сожалению, несмотря на усилия медиков, она скончалась. По факту ДТП, повлекшего смертельные последствия, открыто уголовное производство.

Напомним, в Святошинском районе Киева произошла авария с участием легковых автомобилей BMW и Ford. В результате столкновения погибли пассажирка и водитель последнего авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева легковушка на пешеходном переходе сбила женщину и уехала с места ДТП. Патрульные оперативно нашли и задержали предполагаемого виновника аварии.

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