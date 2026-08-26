Под Киевом квадроцикл въехал в столб: 15-летняя водитель погибла, а ее пассажирка в больнице. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области квадроцикл съехал с дороги и врезался в бетонный столб. В результате ДТП 15-летняя водительница квадроцикла погибла, а ее пассажирка того же возраста получила травмы.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельного ДТП установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло в селе Петропавловская Борщаговка на улице Зеленый Гай.

Предварительно установлено, что 15-летняя девочка, управляя квадроциклом Bashan 330 Explorer EFI,не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и столкнулась с бетонным столбом.

"В результате полученных травм несовершеннолетняя водительница скончалась на месте происшествия, а её 15-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу", — уточнили в пресс-службе.

Главные истории дня

По факту нарушения правил дорожной безопасности, повлекшего смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

ДТП в столичном регионе

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Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в среду, 19 августа, произошло ДТП на Чоколевском бульваре. Предварительно, легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, а затем снес остановку общественного транспорта – есть погибшие и раненые.

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