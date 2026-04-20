Под Киевом грузовик на переходе сбил насмерть пожилого мужчину. Подробности ДТП и фото

В Вышгородском районе Киевской области грузовой автомобиль на переходе сбил пожилого мужчину. К сожалению, от полученных травм пешеход погиб на месте ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло в селе Новые Петровцы Киевской области.

Правоохранители предварительно установили, что 67-летний водитель, управляя грузовым автомобилем DAF, сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"К сожалению, в результате полученных травм 66-летний пострадавший погиб на месте ДТП", – добавили в пресс-службе.

По факту ДТП, в результате которого погиб пешеход (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

