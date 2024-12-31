По заказу врага поджигали авто ВСУ: в Киеве задержали двух злоумышленников. Фото и подробности

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух человек, которые, по информации следствия, по заказу РФ подожгли авто ВСУ в Киеве. Среди злоумышленников – несовершеннолетний.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины и столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

"Фигуранты попали в поле зрения рашистов, когда искали быстрые заработки на Телеграм-каналах. Впрочем, вместо обещанных денег из России поджигатели получили подозрение и перспективу тюремного заключения", – подчеркнули правоохранители.

Отмечается, что в Киеве задержали двух местных жителей в возрасте 16 и 18 лет, которые в течение суток подожгли мультивен и пикап ВСУ. Машины проходили техобслуживание после выполнения боевых заданий в Донецкой области.

Чтобы быстро скрыться с места происшествия, молодые люди перемещались на мопеде курьерской доставки, в которую недавно трудоустроились, однако далеко уйти им не удалось. Оба злоумышленника были задержаны почти сразу после поджога военного автотранспорта – им сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали трех злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к поджогу релейных шкафов "Укрзализныци" в Киевской области по заказу врага. Среди них оказался военный-контрактник.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!