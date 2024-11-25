По заказу куратора из РФ поджег админздание: в Киевской области задержали злоумышленника. Фото и видео

В Киевской области сотрудники СБУ и Нацполиции задержали жителя Кагарлыкского района, который по заказу российского куратора поджег здание местного территориального общества. В дальнейшем он собирался сжечь помещение "Укрпочты".

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевщине. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"Задержан 18-летний житель Кагарлыкского района, который поджег здание местного территориального общества. Для совершения преступления парень разбил металлопластиковое окно госучреждения и вылил легковоспламеняющуюся смесь внутрь помещения", – рассказали в пресс-службе.

В Службе безопасности добавили, что парень снял видео загорания на камеру телефона и отправил "отчет" своему российскому куратору. После выполнения первой задачи злоумышленник должен был приступить ко второй – сжечь здание "Укрпочты" в соседнем населенном пункте. Впрочем, он не успел этого сделать, поскольку был задержан по горячим следам.

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве оперативники Службы безопасности и Национальной полиции по горячим следам задержали парня, устроившего поджоги столичных отделений "Укрпочты". Им оказался 16-летний студент местного профессионально-педагогического колледжа.

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