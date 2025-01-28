По заказу ФСБ поджег релейный шкаф железной дороги в Киевской области: СБУ и Нацполиция задержали злоумышленника. Фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали злоумышленника, который, по информации следствия, поджег релейный шкаф на железной дороге в Бучанском районе Киевской области. Злоумышленником оказался 18-летний уроженец Донбасса.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах ГУ СБУ столицы и Киевской области и полиции Киевщины. Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Как рассказали правоохранители, 10 января, в 14:53, в полицию поступило сообщение о возгорании релейного шкафа на перегоне "Немешаево – Клавдиево-Тарасово".

"Правоохранители выяснили, что фигурант находился в поисках легкого заработка и через Telegram согласился на предложение представителя РФ совершить поджог, за что должен получить денежное вознаграждение. Для выполнения враждебного задания фигурант облил заранее подготовленным легковоспламеняющимся веществом релейный шкаф и совершил поджог. Возгорание объекта исполнитель снял на мобильный телефон для последующей отчетности перед заказчиком", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в СБУ, злоумышленником оказался 18-летний уроженец Донбасса. После начала полномасштабной войны молодой человек переехал в столицу, где в 2025 году согласился работать на ФСБ. По факту совершения диверсии возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, будут судить двух жителей Киева, которые, по информации следствия, организовали поджоги имущества военнослужащих ВСУ в Закарпатской области. Для этого они подыскивали местных жителей, которые согласились бы делать за вознаграждение "грязную работу".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!