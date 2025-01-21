Организовали поджоги имущества военнослужащих в Закарпатье: будут судить двух жителей Киева. Фото и подробности

Будут судить двух жителей Киева, которые, по информации следствия, организовали поджоги имущества военнослужащих ВСУ в Закарпатской области. Для этого они подыскивали местных жителей, которые согласились бы делать за вознаграждение "грязную работу".

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Об этом сообщили в пресс-службах Закарпатской областной прокуратуры и полиции Закарпатья. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

"Организовывали поджоги имущества военнослужащих в Закарпатье – будут судить двух жителей столицы. По данным следствия, организовал незаконную сделку еще один житель столицы. Сейчас он находится в розыске, материалы по нему выделены в отдельное производство", – рассказали правоохранители.

Отмечается, что злоумышленники оискали граждан, которые за вознаграждение выполнили бы серию поджогов на территории Закарпатской области. Идущим на сотрудничество предоставляли всю необходимую информацию о гражданах, принадлежащих им транспортных средствах или имуществе, которое нужно уничтожить. Фото- и видеоотчеты нужно было отправить фигурантам.

"В июле и августе 2024 года киевляне успели "заказать" поджоги имущества трех военнослужащих в Ужгороде и Мукачево. Речь идет об автомобилях и входных дверях в квартиру. Закарпатские правоохранители вовремя обнаружили факты незаконной деятельности и предотвратили уничтожение имущества. В то же время установили, что в списке будущих жертв злоумышленников находилось более десятка сотрудников подразделений ТЦК и СП в области. А в дальнейшем мужчины могли организовывать идентичные поджоги на территории других областей и Киева", – добавили правоохранители.

Сейчас следствие завершено, а обвинительный акт в отношении 32-летнего киевлянина и 39-летний ранее судимого уроженца Донбасса, проживавшего в столице, направлен в суд для рассмотрения по существу дела. Обвиняемые находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Киеве еще четырех злоумышленников, выполнявших заказы российских спецслужб. Они поджигали военные авто и релейные шкафы "Укрзализныци" на территории столицы.

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