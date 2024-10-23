По схеме 'ваш родственник в беде' обманул пенсионеров на 340 тыс. грн: полиция Киева задержала рецидивиста. Фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник за день обманул двух пенсионеров на 340 тысяч гривен по схеме "ваш родственник в беде", а затем сбежал в другой регион Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях они получили сообщения о мошеннических случаях, которые произошли в течение дня по схеме "ваш родственник в беде". Так, к 90-летней потерпевшей на мобильный телефон позвонила якобы ее соседка и сообщила, что находится в больнице и нуждается в помощи. Затем трубку взял мужчина, который представился врачом и заметил, что пациентке срочно необходимо хирургическое вмешательство, требующее значительных средств.

"Взволнованная известием пенсионерка собрала деньги и передала их незнакомцу, который приехал к ней домой. В общем злоумышленник выманил у старушки 40 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

В этот же день злоумышленник по аналогичной схеме обманул 77-летнего местного жителя. Пострадавшему накануне позвонила по телефону его "жена" и сообщила о том, что совершила смертельное ДТП и по ее вине погибла женщина. Чтобы уладить вопрос с родственниками погибшей, нужно было заплатить 300 тысяч гривен. Потерпевший передал всю сумму мошеннику, который приехал за ними лично.

Полицейские в течение суток разыскали злоумышленника в городе Днепр и задержали его – им оказался ранее судимый 31-летний уроженец Одессы. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли часть денег потерпевших.

По факту мошенничества злоумышленнику сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Полицейские устанавливают других участников, причастных к указанной мошеннической схеме.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который обманул военнослужащих и их родных, предлагая несуществующие тепловизоры и дроны. В общей сложности злоумышленник "заработал" 280 тысяч гривен.

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