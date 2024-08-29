По делу об авиакатастрофе в Броварах будут судить пятерых должностных лиц ГСЧС: что известно

В Киеве будут судить пятерых должностных лиц ГСЧС по факту авиакатастрофы в Броварах с гибелью руководства МВД. Трагедия произошла 18 января 2023 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Одному из обвиняемых грозит до 5 лет лишения свободы, а еще четырем – до десяти.

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении пяти чиновников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по делу авиакатастрофы 18 января 2023 года в Броварах. До сих пор продолжалось ознакомление подозреваемыми, их защитниками и потерпевшими с материалами уголовного производства", – рассказали в ОГПУ.

Как отметили в пресс-службе, в ходе расследования было установлено, что обвиняемые нарушили правила безопасности полета вертолета, на борту которого находилось руководство МВД Украины.

В январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области. Чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Из-за сложных погодных условий вертолет выполнял полет на предельно низкой высоте. Командир экипажа увидел препятствие и, совершая маневр, потерял ориентировку и допустил столкновение с землей. При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные автомобили. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек и 31 были травмированы.

"Кроме чиновников МВД, тогда погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в садик. Среди травмированных – 13 детей", – добавили в пресс-службе.

Четверым должностным лицам Управления авиации и авиационного поиска ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы ГСЧС инкриминировано нарушение правил безопасности полетов воздушного транспорта, повлекшее гибель людей. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Начальнику службы безопасности полетов этого же отряда – служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (до пяти лет лишения свободы).

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили мужчину, завладевшего банковской картой погибшего члена экипажа в авиакатастрофе в Броварах. Им оказался житель Киевской области.

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